Il Centro Psicosintesi organizza il seminario: comunicare con gentilzza

Il centro di Psicosintesi di Avellino, organizza, per venerdì 6 febbraio 2026, alle ore 18.00, presso il circolo della Stampa di Avellino, una conferenza stampa dal titolo "comunicare con gentilezza: un ponte tra emozioni, salute e relazioni".

Un momento di riflessione e analisi. Ogni parola che pronunciamo è un atto creativo: può aprire, nutrire, unire… oppure chiudere, ferire, separare.

"Comunicare con gentilezza non è semplicemente “parlare in modo educato”, ma scegliere consapevolmente di incontrare l’altro con presenza, ascolto e cuore aperto. È un atto di volontà amorevole che armonizza pensiero, emozione e azione, generando un campo relazionale che cura".

Seguirà il seminario condotto da Anna Zampieri, in programma per il giorno sabato 7 e la domenica 8 febbraio 2026 presso il Centro di Psicosintesi di Avellino. L'ingresso è gratuito e aperto a tutti.