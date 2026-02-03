Il Centro Psicosintesi organizza il seminario: comunicare con gentilzza

Per venerdì 6 febbraio 2026, alle ore 18.00, presso il circolo della Stampa di Avellino

il centro psicosintesi organizza il seminario comunicare con gentilzza
Avellino.  

Il centro di Psicosintesi di Avellino, organizza, per venerdì 6 febbraio 2026, alle ore 18.00, presso il circolo della Stampa di Avellino, una conferenza stampa dal titolo "comunicare con gentilezza: un ponte tra emozioni, salute e relazioni". 

Un momento di riflessione e analisi. Ogni parola che pronunciamo è un atto creativo: può aprire, nutrire, unire… oppure chiudere, ferire, separare.

"Comunicare con gentilezza non è semplicemente “parlare in modo educato”, ma scegliere consapevolmente di incontrare l’altro con presenza, ascolto e cuore aperto. È un atto di volontà amorevole che armonizza pensiero, emozione e azione, generando un campo relazionale che cura".

Seguirà il seminario condotto da Anna Zampieri, in programma per il giorno sabato 7 e la domenica 8 febbraio 2026 presso il Centro di Psicosintesi di Avellino. L'ingresso è gratuito e aperto a tutti. 

 

