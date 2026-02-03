Montevergine, 2 mesi per riaprire la strada: "Vogliamo completare per Pasqua" Il presidente Buonopane: una paratia di 43 micropali in acciaio per la sicurezza

Sono partiti i lavori di messa in sicurezza della strada provinciale che conduce a Montevergine. Oltre 40pali garantiranno la sicurezza dei tornanti travolti dalla frana che portano al Santuario di Mamma Schiavona e si punta ad uscire dall'isolamento per Pasqua. Un intervento importante e decisivo per la sicurezza su una strada, che si è scoperta improvvisamente fragile. La frana travolse 4 tornanti e ha causato l'isolamento del Santuario ormai già oltre due mesi. “Dopo il lavoro di pulizia e rimozione dei detriti, dopo la frana dello scorso 25 novembre – dichiara il presidente della Provincia Rizieri Buonopane -. Siamo partiti con la realizzazioned el progetto che garantirà la piena sicurezza della strada che conduce all'Abbazia benedettina”. Stamane il sopralluogo e il presidente di Palazzo Caracciolo annuncia: puntiamo ad accelerare e riaprire presto la strada per garantire di nuovo l'arrivo al Santuario, per pellegrini, fedeli e turisti”.

Il progetto

Due mesi per la conclusione L’intervento consiste nella realizzazione di una paratia di 43 micropali di acciaio. La paratia sarà sormontata da una piastra in calcestruzzo armato. Da stamattina sul cantiere gli operai dell'impresa che sta effettuando i lavori con la supervisione dei tecnici dell'Amministrazione provinciale. Stamattina sul posto anche il presidente della Provincia, Rizieri Buonopane. Preliminarmente alla realizzazione dei micropali sarà necessario procedere, nell’area interessata dal dissesto, alla rimozione della pavimentazione stradale e della relativa sottofondazione.