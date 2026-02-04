L'ultimo saluto a Franco, Moscati in lutto: ora splendi Lassù amico mio Oggi a Celzi di Forino i funerali. il sindaco: Ciao Franco, per sempre nei nostri cuori la tua bontà

Si terranno oggi i funerali di Francesco Laudati, Franco per gli amici, radiologo del reparto di Radiologia dell'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino. Marito, padre e nonno esemplare, Franco Laudati lascia un vuoto incolmabile nel cuore di tanti. Radiologo dell’Ospedale Moscati, è venuto a mancare dopo due mesi di lotta a seguito di una grave emorragia cerebrale.

Oggi i funerali

I funerali si terranno oggi, 4 febbraio 2026, alle 15,30 nella chiesa Madre di Celzi di Forino e il corteo funebre partirà alle 15 dalla casa funeraria Irpinia di Torrette di Mercogliano.

"Francesco è stato un uomo perbene, un professionista serio e appassionato, ma soprattutto un amico di tutti. Sempre disponibile, gentile, pronto ad aiutare colleghi e pazienti con discrezione e umanità, ha rappresentato un punto di riferimento dentro e fuori il reparto.

Con la sua scomparsa, il Moscati perde una persona onesta, un grande lavoratore e un uomo capace di lasciare un segno autentico in chi ha avuto la fortuna di conoscerlo", ricordano gli amici.

Sarai l'anima del Paradiso

"Sarai l' anima del Paradiso come lo sei stato sulla terra, continua ad organizzare feste come tu sapevi fare, un giorno magari ci rincontreremo proprio in una di queste. Fai buon viaggio amico mio", annota comossa Stefania.



Il cordoglio del sindaco di Forino

Anche il sindaco di Forino, Antonio Olivieri lo ricorda commosso: "Ciao Franco. Sei stato un vulcano di energia e disponibilità. Hai sempre teso la mano a chiunque incontrassi sul tuo cammino. Ricorderemo per sempre questa tua grande qualità e porteremo in noi la tua immensa bontà e generosità."

Il lavoro al Moscati

Franco ha lavorato con passione e professionalità nei reparti di medicina d’urgenza e radiologia, diventando un punto di riferimento per pazienti e colleghi. Ma il suo impegno andava ben oltre il lavoro: era una presenza viva nella vita culturale e associativa di Forino, soprattutto nel mondo del teatro e delle manifestazioni locali.