Irpinia, terra bella di centenari: Serino in festa per nonna Rosa Ieri festa in paese per la super nonna

Lunghe vite e preziosi racconti in Irpinia, che si conferma sempre più terra di centenari. L’Amministrazione Comunale e il sindaco di Serino Vito Pelosi hanno partecipato ai festeggiamenti e rivolto i più sentiti e affettuosi auguri alla signora Rosa Verderame, che sabato ha festeggiato il prestigioso traguardo dei 100 anni di vita. “Un secolo di storia personale che si intreccia con quella della nostra comunità, vissuto con dignità, forza e valori autentici, rappresentando un esempio e un patrimonio prezioso per tutti noi. La sua lunga vita è testimonianza di saggezza, memoria e profondo legame con la famiglia e il territorio” ha scritto il sindaco Pelosi. “A nome dell’intera cittadinanza, esprimiamo profonda stima e riconoscenza, augurando alla signora Rosa di continuare a vivere questo momento speciale circondata dall’affetto dei suoi cari, con serenità e gioia”.