Cuori Randagi, ad Avellino nel rifugio dei gatti arriva Valentina Vignali

Grazie a Carmine, Rita e i volontari va avanti la struttura

cuori randagi ad avellino nel rifugio dei gatti arriva valentina vignali
Avellino.  

Il rifugio cuori randagi di Avellino, che si occupa di oltre 70 gatti, ieri mattina ha ricevuto una visita davvero speciale: sono arrivati infatti al rifugio Fabio Stefanini, Flavio Gay della Scandone e l’influencer Valentina Vignali. I tre sono stati ospiti della struttura curata esclusivamente da appassionati volontari. "Grazie di cuore a Valentina Vignali, Fabio Stefanini e Fabio Gay per essere venuti al nostro rifugio a conoscere da vicino la nostra realtà.
La vostra presenza per noi significa tantissimo: grazie per averci dato l’opportunità di far conoscere il nostro lavoro e, soprattutto, per aver coccolato i nostri mici con tanto affetto", si legge sulla pagina social dei volontari che da tempo si occupano di randagi, con affetto e cure. Un presidio di amore e solidarietà per i gatti, nella periferia di Avellino, che assiste oltre 70 animali con passione e amore.

Ultime Notizie