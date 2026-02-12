Cuori Randagi, ad Avellino nel rifugio dei gatti arriva Valentina Vignali Grazie a Carmine, Rita e i volontari va avanti la struttura

Il rifugio cuori randagi di Avellino, che si occupa di oltre 70 gatti, ieri mattina ha ricevuto una visita davvero speciale: sono arrivati infatti al rifugio Fabio Stefanini, Flavio Gay della Scandone e l’influencer Valentina Vignali. I tre sono stati ospiti della struttura curata esclusivamente da appassionati volontari. "Grazie di cuore a Valentina Vignali, Fabio Stefanini e Fabio Gay per essere venuti al nostro rifugio a conoscere da vicino la nostra realtà.

La vostra presenza per noi significa tantissimo: grazie per averci dato l’opportunità di far conoscere il nostro lavoro e, soprattutto, per aver coccolato i nostri mici con tanto affetto", si legge sulla pagina social dei volontari che da tempo si occupano di randagi, con affetto e cure. Un presidio di amore e solidarietà per i gatti, nella periferia di Avellino, che assiste oltre 70 animali con passione e amore.