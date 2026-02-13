Una vita per gli altri, addio a Gaetano Sista il volontario dal cuore d'oro Oggi i funerali a Caposele del 58enne nel Santuario di Caposele alle 16

Il volontariato irpino è in lutto per la morte di Gaetano Sista, protagonista della pubblica assistenza di Caposale.

"La nostra Pubblica Assistenza- spiegano i referente di Caposele - perde molto più di un dipendente e di un volontario: perde una persona speciale, un amico vero e un punto di riferimento insostituibile per tutti noi.

Gaetano ha dedicato anni della sua vita al servizio degli altri, mettendo in campo una generosità e un cuore immenso. Era l'uomo del "sempre pronto": sempre disponibile a intervenire, sempre in prima linea, eppure sempre capace di mantenere quella battuta pronta che riusciva a strappare un sorriso anche nei momenti più critici.

La profonda umanità

Il suo impegno e la sua profonda umanità hanno lasciato un solco indelebile nella nostra associazione. In ogni turno e in ogni servizio, Gaetano ha saputo incarnare i valori più autentici del volontariato: la solidarietà pura, il rispetto per il prossimo e un incrollabile spirito di squadra.

Ci mancheranno la sua presenza rassicurante, la sua energia contagiosa e quel suo modo unico di alleggerire anche le giornate più pesanti. Ma più di tutto, resterà il legame che ci unisce a lui: ciao Zio Gaetano, ci mancherai immensamente, e ti cercheremo con il pensiero ogni volta che i nostri occhi cadranno su quel tuo divano, ora così dolorosamente vuoto". Concludono i componenti di Pubblica Assistenza Caposele Odv.

i messaggi di cordoglio

"Con immenso dolore e profonda commozione, la Pubblica Assistenza Gesualdo si stringe attorno alla famiglia, agli amici e a tutta la Pubblica Assistenza Caposele ODV per la prematura scomparsa di un volontario straordinario, di un uomo che ha lasciato un segno indelebile nel cuore di tutti noi. Ci sono persone che indossano una divisa.

E poi ci sono persone che sono quella divisa. Lui era questo.

Sempre pronto per le emerenze

Sempre presente. Sempre pronto. Sempre con la battuta giusta al momento giusto. Anche nelle situazioni più delicate, anche dopo ore interminabili di servizio, riusciva a strappare un sorriso, ad alleggerire la tensione, a ricordarci che, oltre alla professionalità, l’umanità è ciò che rende davvero speciale il nostro operato.

Era un volontario preparatissimo, competente, attento. Nel campo sanitario era un punto di riferimento: sicuro nelle manovre, lucido nelle decisioni, disponibile a spiegare, ad insegnare, a condividere la sua esperienza con chi aveva meno strada alle spalle. La sua presenza dava tranquillità, la sua voce dava sicurezza, il suo modo di fare dava forza alla squadra.

Uomo disponibile

Ma ciò che più lo rendeva unico era la sua disponibilità. Non si tirava mai indietro. Non contava gli orari, non pesava i sacrifici. Se c’era bisogno, lui c’era.

È stato un punto fermo anche per la nostra associazione. Ogni volta che abbiamo chiesto una mano per un servizio sanitario, lui ha risposto presente. Senza esitazione. Senza condizioni. Anche quest’anno è stato al nostro fianco, collaborando con lo spirito che lo ha sempre contraddistinto: quello di chi crede davvero nei valori del volontariato, nella collaborazione tra associazioni, nell’unione che fa la forza. Per noi non era solo un collega.

Era un amico.

La Pubblica Assistenza Gesualdo non ti dimenticherà

