Ariano, raffica di multe sulla strada che porta all'ospedale: "Fermatevi" "Mia nonna ricoverata per problemi oncologici e noi costretti a regalare soldi al comune"

Sembra quasi una beffa. Da un lato la buona notizia dell'avvio dei lavori di una prima area da adibire a parcheggio, nelle vicinanze della caserma dei carabinieri, (leggi qui i dettagli), dall'altro una vera e propria raffica di multe, sul versante Ponnola sollecitate al centralino della polizia municipale dai residenti (questo va detto) e lungo via Maddalena fino a Corso Vittorio Emanuele.

La testimonianza: "Mia nonna ricoverata per problemi oncologici e noi ci troviamo a dover regalare soldi alle casse del comune di Ariano Irpino - ci dice una donna da Grottaminarda - è davvero assurdo e vergognoso. Per non parlare del caos e di cosa accade nell'unico parcheggio attuale, dove non c'è mai un ricambio. Addirittura - aggiunge un altro utente - c'è chi lascia l'auto per recarsi altrove e non per esigenze sanitarie".

Viene rivolto un solo accorato appello all'amministrazione comunale e alla polizia municipale: "Fermatevi"

E poi l'indignazione ancora più grande: "A cosa serve quel parcheggio riservato ai soli mezzi Asl nei pressi del pronto soccorso, una sbarra chiusa e disabili e dializzati costretto a scendere sotto la pioggia per la mancanza di una tettoia sollecitata alla direzione Asl ma senza esito alcuno".