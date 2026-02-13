L'arianese Francesca Albanese non si dimette: Franza: "Siamo con te, vai avanti" "Il nemico comune dell'umanità è il sistema che ha reso possibile il genocidio in Palestina"

"Il nemico comune dell'umanità è il sistema che ha reso possibile il genocidio in Palestina, incluso il capitale finanziario che lo finanzia, gli algoritmi che lo oscurano e le armi che lo rendono possibile".

Ad affermarlo è il sindaco di Ariano Irpino Enrico Franza, per esprime la propria solidarietà alla concittadina Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati.



"Questo è il discorso completo. Non c'è nulla di antisemita in questo! Un grande abbraccio. Francesca. Siamo con te".

Lo scorso 27 luglio Francesca Albanese, ha ricevuto le chiavi della città di Ariano Irpino, proprio dalle mani parte del sindaco Enrico Franza davanti ad oltre 1700 persone accorse per lei anche in pullman da fuori regione al palazzetto dello sport di Ariano Irpino. Rivedi qui l'evento.

Una cornice di pubblico straordinaria, applausi e ovazione. Accanto a Francesca anche Fatima Mahfud, ambasciatrice del popolo saharawi e il vescovo Sergio Melillo.

Queste furomo le sue parole:

"Israele sta commettendo uno dei genocidi più efferati della storia. Non possiamo restare in silenzio. Troppi governi sono in malafede e in violazione della legalità internazionale. La testimonianza della mia città e di quanti si stanno mobilitando ovunque, è una grande prova di cittadinanza attiva. Non è solo sostegno nei miei confronti. E' un atto di elaborazione del lutto collettivo e di comprensione. Ognuno di noi ha il potere di cambiare questa realtà. Io ho fatto quello che in inglese si dice "mettere il dito nell'occhio dell'orso", ho scoperchiato una pentola, in cui bolliva di tutto".