Tumore della cervice uterina: l’Asl Avellino potenzia il programma di screening Ecco tutte le informazioni utili

Esami più accurati e affidabili nella prevenzione del tumore del collo dell’utero per individuare precocemente le patologie e migliorare i percorsi di cura.

L’Asl di Avellino offre lo screening della cervice uterina attraverso l’Hpv Dna test, raccomandato come screening primario dai 30 ai 64 anni per individuare precocemente le patologie e migliorare i percorsi di cura.

L’azienda investe in prevenzione attraverso l’offerta gratuita presso i consultori presenti sul territorio dell’Hpv Dna test a tutte le donne nella fascia di età 30-64 anni e il Pap test nella fascia 25-29 anni con metodica Thin prep.

L’Hpv Dna test è infatti un esame di screening che mira a individuare la presenza, nelle cellule del collo dell'utero, del Papillomavirus Umano (Hpv). Questo esame è utile per identificare infezioni da Hpv ad alto rischio oncogeno e si effettua ogni 5 anni. Il Pap test, invece, consente di individuare precocemente alterazioni cellulari nel collo dell’utero, in questo caso l’indicazione è a sottoporsi all’esame ogni 3 anni.

L’accesso allo screening della cervice uterina è gratuito e non necessita di impegnativa del proprio medico curante.

È possibile sottoporsi allo screening della cervice uterina su invito via email da parte dell’Asl oppure rivolgendosi direttamente ai consultori di Ariano Irpino, Grottaminarda, Mirabella Eclano, Vallata, Monteforte Irpino, Sant’Angelo dei Lombardi, Calitri, Lioni, Montella, Avellino, Cervinara, Atripalda, Montoro, Montemiletto, Baiano, Lauro.

Per avere ulteriori informazioni contattare la Centrale Screening Oncologici dell’Asl Avellino al numero 0825.293029 o via mail a centralescreening@aslavellino.it