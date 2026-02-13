Elezioni amministrative ad Ariano: ecco il primo annuncio ufficiale Il Patto Civico per Ariano sarà presente con proprie liste alle prossime consultazioni

Il Patto Civico per Ariano sarà presente con proprie liste alle prossime elezioni amministrative. Lo farà con la forza di un percorso iniziato nel 2020, proseguito nel corso della attuale consiliatura ed oggi rigenerato, rafforzato e ricostruito rispetto all’assetto originario. E' di oggi l'annuncio ufficiale.

"In questi cinque anni abbiamo onorato fino in fondo l’impegno assunto con gli elettori, condu-cendo, insieme agli altri gruppi di minoranza presenti in consiglio comunale ed in primis con la lista “Moderati per Ariano”, un’opposizione severa ma mai preconcetta, e soprattutto predili-gendo, rispetto alla mera contrapposizione politica, l’esame dei problemi e dei fatti e l’individua-zione di soluzioni.

Purtroppo il nostro approccio costruttivo si è scontrato troppo spesso con un atteggiamento di chiusura al dialogo dell’amministrazione in carica, improntato a sterile conflittualità e incapace di accogliere contributi utili per la città.

Oggi crediamo che sia giunto il momento di voltare pagina. La nostra città sta attraversando una fase complessa, segnata da difficoltà strutturali ma anche da opportunità straordinarie.

Il prossimo quinquennio ci proporrà occasioni irripetibili: la Stazione Hirpinia, le infrastrutture di collegamento, la piattaforma logistica, il masterplan Valle Ufita. Occasioni che richiedono visione strategica, programmazione, competenza amministrativa.

Auspichiamo la concentrazione di tutte le energie civiche in un unico grande progetto condiviso, capace di esprimere una proposta forte, credibile e realmente alternativa, aperto al contributo di tutti: dei cittadini che vorranno condividere le nostre stesse idee, degli altri raggruppamenti con i quali ravviseremo comunione di intenti.

Il nostro obiettivo è uno solo: il rilancio della Città, la restituzione di centralità, opportunità e fu-turo ad Ariano Irpino". Foto Francesco Lops.