Pietrastornina: Aldo Cazzullo presenta "Il primo italiano"

Esplorare la vita ed il messaggio di San Francesco d'Assisi nell’ anno che segna una ricorrenza straordinaria per il mondo cattolico e per l'intera cultura occidentale: gli ottocento anni dalla morte di San Francesco d'Assisi, il Santo patrono d'Italia che lasciò questo mondo il 3 ottobre 1226 saranno al centro della prossima iniziativa del Circolo Socio Culturale PetraStrumilia

Domenica 22 febbraio alle ore 18.30, presso la Chiesa Maria Santissima Annunziata in Corso Partenio, l’autore presenterà il suo ultimo libro "Il Primo Italiano" dialogando con il presidente del Circolo Petrastrumilia Matteo Piantedosi Ministro dell’Interno.

Il “Primo italiano” edito da Harper Collins,ripercorre la figura di San Francesco d'Assisi non solo come santo, ma come Uomo rivoluzionario, capace di cambiare la storia della Chiesa e dell'Italia, offrendo una lettura moderna e potente del patrono d'Italia.

Francesco rifiuta gerarchie sociali al tempo rigidissime. Rifiuta la guerra. Si ribella ai rapporti di forza. Rompe con il monachesimo dell'alto Medioevo, segnato dalla separazione dal mondo, scegliendo di stare in mezzo alla società. Francesco credeva in quella che oggi definiremmo non violenza. Più ancora: nella sottomissione volontaria di ogni uomo all'altro. Un'autentica sfida all'ordine sociale di una società fortemente gerarchizzata come quella del suo tempo.

L’essenza del francescanesimo è l'idea che nessuno si salva da solo. Ognuno si salva con il resto dell'umanità e della creazione.

Per questo, nessuna epoca della storia è più propizia di questa, per capire e mettere in pratica il senso della vita di Francesco: ora che la specie umana si trova tra guerre che infuriano e a difendersi dal cambiamento climatico, ripercorrere Francesco è importante per riscoprire la fede ed i valori autentici .

Il Circolo Socio-Culturale PetraStrumilia, presieduto dal Ministro dell’Interno- Prefetto Matteo Piantedosi ha l’obiettivo di promuovere attività culturali e artistiche ed essere un luogo di aggregazione sociale per i giovani delle aree interne un punto di riferimento per i cittadini un luogo nel quale poter passare in maniera costruttiva il proprio tempo libero, potendo partecipare a momenti di condivisione sociale.

