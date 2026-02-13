Scandone Avellino: domenica c'è Sennori, rinviato il match con Caiazzo Altro stop nel calendario per la squadra biancoverde

Domenica, con palla a due alle 18, al PalaDelMauro, la Scandone Avellino affronterà la Pallacanestro Sennori, mentre dovrà di nuovo riposare nel weekend successivo. Il club irpino, già reduce da due settimane di stop prima della vittoria ottenuta contro l'Angri Pallacanestro, ha comunicato il rinviato del match contro Step Back Caiazzo. La gara è stata posticipata al giorno 4 marzo (ore 20). "Lo spostamento si è reso necessario a causa dell’indisponibilità del campo di gioco della società ospitante": ha sottolineato la Scandone tramite nota. Nelle scorse ore la società biancoverde ha presentato il nuovo esterno della squadra, Flavio Gay, con un'intervista ufficiale. "La scelta di scendere di categoria è stata dettata da un bisogno fisico e mentale mio e quando si è presentata la Scandone non ci ho pensato due volte": ha spiegato il giocatore che ha sposato il progetto Scandone dopo l'avventura con Omegna.