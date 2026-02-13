Raggirano e derubano un'anziana: bloccati dalla Polizia in autostrada

Gli agenti della Stradale di Grottaminarda hanno bloccato e arrestato due napoletani

Grottaminarda.  

La Polizia di Stato di Avellino, nell’ambito dell’attività di contrasto al fenomeno delle truffe ai danni delle persone anziane, ha tratto in arresto due persone del napoletano per truffa e resistenza a pubblico ufficiale.

In particolare, gli agenti delle Sottosezioni della Polizia Stradale di Avellino Ovest e Grottaminarda, a seguito di segnalazione di una truffa consumata nei confronti di una persona anziana, intercettavano, lungo l’autostrada A/16 Napoli-Canosa, un’autovettura sospetta con a bordo due individui che, alla vista dei poliziotti, dopo aver abbandonato il veicolo in una zona rurale all’uscita del casello autostradale di Benevento, si davano a precipitosa fuga nelle campagne circostanti prima di essere bloccati dagli agenti che rinvenivano, all’interno di un borsello in loro possesso, preziosi e denaro contante di cui si accertava la provenienza furtiva.

Pertanto le due persone venivano tratte in arresto e condotte presso la Casa Circondariale di Avellino.

Si precisa che le contestazioni sono allo stato provvisorie e la colpevolezza delle persone sottoposte alle indagini sarà accertata solo all’esito del giudizio definitivo.

