"Sono uscito con il mio cagnolino ed ecco cosa è successo a 150 metri da casa" Il racconto di un abitante di contrada Santa Maria a Tuoro ad Ariano Irpino

"Prima o poi verranno, sistemeranno le cose. E invece niente. Sono uscito con il mio cagnolino e arrivato a 150 metri da casa, mi sono dovuto fermare, impossibilitato a proseguire il mio cammino, vi sembrerà strano ma è così".

A parlare è Lino Vigilante, un abitante di Santa Maria a Tuoro ad Ariano Irpino. "Vi lamentate tutti dei lavori che si stanno eseguendo in centro, delle strade e auto in centro. E noi nelle contrade? E possibile che io mi devo girare per colpa di un lago d'acqua. Tutta la strada allagata e in un punto centrale ci sono quasi venti centimetri di acqua. E' davvero assurdo. Rivolgo un appello all'amministrazione comunale e all'ufficio tecnico a cui è stata già segnalata questa situazione".

La strada in questione interessata dal "laghetto" è Santa Maria a Tuoro, per intenderci, secondo bivio a destra scendendo da Brecceto. Vi risiedono una ventina di famiglie di cui otto interessate da questo disagio.