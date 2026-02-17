Patologie cardiovascolari complesse, Asl e azienda Moscati fanno sistema Sottoscritta una convenzione che integra le competenze, buone notizie per l'ospedale di Ariano

Un altro passo concreto verso una sanità sempre più integrata e orientata alla qualità dell’assistenza. L’Asl di Avellino e l’azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati hanno sottoscritto una convenzione finalizzata a strutturare una collaborazione stabile in ambito cardiovascolare, con l’obiettivo di migliorare l’offerta di salute sul territorio provinciale.

L’intesa prevede la possibilità per l’Unità operativa complessa di cardiologia del presidio ospedaliero Frangipane-Bellizzi di Ariano Irpino di accedere all’Heart Team dell’azienda Moscati – équipe composta da diversi specialisti, tra cui cardiochirurghi e chirurghi vascolari, in grado di prendere in carico sotto tutti gli aspetti pazienti con patologie cardiache importanti – per la discussione multidisciplinare dei casi clinici complessi, anche attraverso collegamenti in videoconferenza, nel rispetto delle normative vigenti e della tutela dei dati personali. Si tratta di un modello organizzativo che valorizza il confronto specialistico e la condivisione delle decisioni cliniche nei casi più delicati, andando a rafforzare la rete cardiologica provinciale.

"Per il presidio Frangipane-Bellizzi - sottolinea il direttore generale dell’Asl Avellino, Maria Concetta Conte -, che non dispone della cardiochirurgia e della chirurgia vascolare, poter usufruire della consulenza specialistica degli esperti dell'azienda Moscati rappresenta una risorsa di grande valore.

Il confronto a livello collegiale e multidisciplinare consentirà, infatti, alla nostra Unità operativa di cardiologia di effettuare una valutazione ancora più approfondita dei pazienti e di supportare in maniera più appropriata le scelte terapeutiche.

Ringrazio il management dell'azienda ospedaliera per la disponibilità immediata alla collaborazione: mettere in rete le competenze significa offrire ai cittadini percorsi di cura più sicuri, tempestivi e aderenti alle migliori evidenze scientifiche».

Una volontà a fare sistema per garantire all’utenza un accesso a servizi sempre più integrati che trova conferma anche nelle parole del direttore generale dell’azienda Moscati, Germano Perito:

"Questa convenzione - afferma infatti il manager - rafforza una collaborazione già consolidata tra le due Aziende irpine e testimonia la determinazione a continuare a lavorare insieme nell’interesse esclusivo dei pazienti.

L’Heart Team rappresenta uno strumento fondamentale per la gestione delle patologie cardiovascolari complesse: condividere conoscenze, esperienze e capacità decisionali significa innalzare ulteriormente il livello di appropriatezza clinica e contribuire a una sanità pubblica sempre più qualificata e coesa».

L’accordo, che consolida la rete assistenziale provinciale e valorizza le eccellenze presenti sul territorio, potrà inoltre prevedere, secondo modalità da definire tra le parti, attività di consulenza specialistica cardiochirurgica e di chirurgia vascolare in presenza, con i professionisti dell’azienda Moscati che esprimeranno un parere clinico dall’osservazione diretta del paziente ricoverato nel presidio ospedaliero di Ariano Irpino.