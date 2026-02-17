Ariano: Carnival park batte la pioggia, divertendo piccoli e grandi Il sindaco Enrico Franza ringrazia quanti hanno preso parte alla manifestazione

Carnival park batte la pioggia e centra l'obiettivo, divertendo piccoli e grandi ad Ariano Irpino, nella centralissima piazza Garibaldi.

"Voglio esprimere un sentito ringraziamento a tutti - ha affermato il sindaco Enrico Franza - per la straordinaria partecipazione all’evento di questa mattina! È stato bello vedere così tante famiglie unite per festeggiare, nonostante il maltempo che ha purtroppo costretto a una chiusura anticipata.

Sappiamo quanto sia importante creare momenti di gioia e condivisione nella nostra comunità, e oggi lo abbiamo fatto insieme. Anche se la pioggia ha rallentato i festeggiamenti, il vostro entusiasmo ha brillato comunque!

Non disperate - conclude Franza - perché abbiamo in serbo per voi un altro grande evento: non prendete impegni per il giorno di Pasquetta!

Vi aspettiamo in villa comunale per una giornata di divertimento e sorprese per tutti. Grazie ancora a tutti voi per aver reso questo evento speciale".