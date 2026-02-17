"Addio Gerarda continuerai a vivere nel cuore di chi resta" Il cordoglio di Grottaminarda

E' un giorno tristissimo per la comunità di Grottaminarda e per il mondo del volontariato a partire dalla locale pubblica assistenza. La festa di carnevale passa in secondo piano nel comune ufitano.

Il sindaco Marcantonio Spera e l'amministrazione comunale di Grottaminarda esprimono profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia per la prematura scomparsa di Gerarda Spinapolice.

Una giovane donna di 36 anni amata e benvoluta da tutti, dolce, sorridente e generosa, aveva un carattere brillante, era socievole e spiritosa.

Lascia un vuoto profondo e struggente in tutti quelli che le hanno voluto bene, ma è l'intera comunità di Grottaminarda ad essere addolorata per questa perdita.

Addio Gerarda continuerai a vivere nel cuore di chi resta. I funerali si terranno domani, mercoledì 18 febbraio alle ore 15 nella chiesa di Santa Maria Maggiore. Rinviata la festa di carnevale in programma per oggi all'auditorium Comunale.