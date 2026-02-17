Riconoscimento a Riccardo De Gregorio: vice campione d’Europa di Karate Cerimonia nella sala consiliare Giovanni Grasso di Ariano Irpino

Giovedì 19 febbraio alle ore 17.00, presso la sala del consiglio del comune di Ariano Irpino, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Enrico Franza conferirà un riconoscimento a Riccardo De Gregorio, atleta della palestra Bushinkai.

Il giovane arianese ha rappresentato l’Italia ai campionati europei giovanili di Karate 2026, a Limassol (Cipro), conquistando la medaglia d’argento nella categoria Cadetti -70 kg e il titolo di vice campione d’Europa, in una competizione che ha visto la partecipazione di 32 Nazioni.