A16, lavori di notte: chiude la stazione di Baiano Dalle 21:00 di lunedì 23 alle 6:00 di martedì 24 febbraio

Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di lunedì 23 alle 6:00 di martedì 24 febbraio, sarà chiusa la stazione di Baiano, in entrata verso Napoli. In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Tufino. Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati sui seguenti canali: tramite i collegamenti in onda su RTL102.5, RTL102.5 Traffic e su Rai Isoradio, su Canale5 e La7, sull'app "Autostrade per l'Italia", scaricabile gratuitamente dagli store Android e Apple, sul sito autostrade.it, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio.

Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center viabilità al numero 803.111 attivo 24 ore su 24.