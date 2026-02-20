Picchia la compagna e la rapida: arrestato 67enne di Avellino L'arresto, le violenze

Un uomo di 67 anni, originario della provincia di Avellino, è stato arrestato ieri pomeriggio a Orta di Atella dai Carabinieri della Compagnia di Marcianise. E' accusato di rapina, maltrattamenti in famiglia, minaccia e detenzione di sostanze stupefacenti. L’intervento dei militari è scattato dopo un’aggressione avvenuta in mattinata ai danni della compagna convivente. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’episodio sarebbe l’ultimo di una lunga serie di comportamenti violenti.

Picchia la donna e le chiede i gioielli

Il 67enne avrebbe picchiato la donna, costringendola con minacce a consegnargli i gioielli che indossava e appropriandosi della sua autovettura. La scena si sarebbe consumata anche davanti alla figlia minorenne della coppia. L'uomo è stato rintracciato dai militari: durante la perquisizione personale e domiciliare, gli investigatori hanno trovato una pistola revolver replica Smith & Wesson, che secondo gli accertamenti sarebbe stata utilizzata più volte per intimidire la compagna. Rinvenuti anche circa 40 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Il 67enne irpino si trova ai domiciliari.