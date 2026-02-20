Avellino, oggi parla Ballardini. A Reggio ipotesi 4-3-1-2 Il tecnico parla alle 14.30

Con l’arrivo di Davide Ballardini in panchina l’Avellino potrebbe cambiare nuovamente abito tattico tornando all’antico: ovvero a quel 4-3-1-2 che Biancolino aveva abbandonato a un certo punto della stagione.

Proviamo a ipotizzare allora l’undici di partenza domenica a Reggio Emilia. Tra i pali si va verso la conferma di Daffara; ci sarebbe un ballottaggio al centro della difesa in tre per due maglie fra Simic, Cancellotti ed Enrici, mentre sulle fasce verrebbero sistemati Missori e Sala; a centrocampo la solita opzione tra Palmiero e Le Borgne con Palumbo e Sounas come mezzali.

Come trequartista scalpita Insigne mentre la coppia d’attacco dovrebbe essere composta da Tutino e Biasci. Questo lo schieramento che il tecnico potrebbe proporre domenica contro la Reggiana, in quello che si presenta subito come uno scontro diretto per la salvezza.

Oggi intanto c’è attesa per la conferenza stampa di presentazione di Ballardini in programma alle 14.30 presso la sala stampa del Partenio-Lombardi.