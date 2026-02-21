Avellino, nuove demolizioni: verifiche in città su condoni e permessi Le verifiche del Comune di Avellino

Condoni, irregolarità e controlli ad Avellino, dove il Comune ha emanato una nuova ordinanza di demolizione a carico di un’abitazione situata in via Annarumma. Avanti tutta con le verifiche a conferma del corso sempre più rigoroso intrapreso nelle verifiche sugli abusi edilizi.

L'ordinanza

L’ordinanza, firmata ieri mattina dal dirigente del settore Edilizia, Luigi Cicalese, ordina la rimozione di un soppalco e di una veranda, che sarebbero stati costruiti senza le necessarie autorizzazioni, nell’ambito di un’operazione di controllo delle pratiche di condono edilizio.

Le verifiche

"L’adozione di questo provvedimento scaturisce dalla scoperta di irregolarità documentali legate alla richiesta di condono edilizio presentata nel 2022 per l’immobile In particolare, gli accertamenti condotti dagli uffici comunali hanno rivelato che la pratica di condono conteneva "dichiarazioni risultate mendaci". La principale anomalia riguarda il numero di protocollo associato alla pratica, che risultava intestato a un nominativo diverso da quello dell’impresa effettivamente coinvolta. Questo errore avrebbe determinato l’annullamento del condono e l’emissione dell’ordinanza di demolizione, con l’obbligo di rimuovere le strutture abusive entro 90 giorni, ripristinando nel contempo lo stato originario dei luoghi, come si legge nell'ordinanza pubblicata sull'albo pretorio del COmune.