Perrotta: "Avellino è spenta? A me sembra viva e con eventi culturali" Presentazione della terza edizione di "Occhio alla Truffa" all'Urban Center

All'Urban Center nei locali dell'ex Chiesa del Carmine ad Avellino è stata presentata la terza edizione di "Occhio alla Truffa", il progetto legato alla prevenzione delle truffe e realizzato in collaborazione con la Prefettura e il Ministero dell'Interno. "Gli anziani sono una risorsa per una società in trasformazione": ha sottolineato il commissario prefettizio al Comune di Avellino, Giuliana Perrotta. "Occorre un progetto organico, che non è solo culturale, ma che riguarda l'ambito sociale e politico. Gli anziani devono diventare una risorsa del territorio".

"Programma culturale e gratuito, mai successo ad Avellino"

Sulla città e sul percorso del commissariamento Perrotta si è espressa così: "Siamo impegnati nell'approvazione del bilancio e nel risanamento delle finanze. Mi sembra una città molto viva. C'erano timori, invece abbiamo varato un programma culturale e gratutito nei teatri cittadini e non era mai accaduto prima. - ha aggiunto - La risposta dei cittadini è positiva. Non spetta a me giudicare, spetta proprio ai cittadini. Abbiamo aperto spazi di confronto come questo. Ci sono altre opere pubbliche sulla via della definizione. Avellino potrà guardare al futuro con entusiasmo e fiducia".