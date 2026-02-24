Grottaminarda, Vespa club "Leoni Rossi": orgoglio italiano Verso la stagione 2026. Il sodalizio irpino protagonista alla cerimonia nazionale al teatro Era

Bilancio straordinario per il Vespa club Leoni Rossi, una delle realtà più attive e competitive nel panorama vespistico italiano.

Il prossimo 1° marzo, la prestigiosa cornice del Teatro Era ospiterà l’annuale cerimonia di premiazione organizzata dal Vespa Club d’Italia, durante la quale ben sette soci del club irpino saliranno sul podio per ricevere i riconoscimenti legati al Campionato Turistico di Granturismo sia a livello interregionale che nazionale.

Un'impresa tra chilometri e passione

Il risultato ottenuto non è solo un traguardo sportivo, ma il frutto di un anno vissuto "in sella". Nel corso dell’ultima stagione, i "Leoni Rossi" hanno attraversato l’Italia in lungo e in largo, partecipando alle tappe del calendario nazionale con una costanza encomiabile. Dalle vette alpine alle coste del Sud, i soci hanno accumulato chilometri, punti e, soprattutto, esperienze, onorando lo spirito del Granturismo: una disciplina che fonde la regolarità dei viaggi con la scoperta delle bellezze paesaggistiche e storiche del Bel Paese.

I successi nelle diverse categorie

Le categorie conquistate dai Leoni Rossi sono diverse, a testimonianza della versatilità e della cura che i soci dedicano ai propri mezzi:

• Categoria Vintage: Un omaggio alla storia della Vespa, riservata ai modelli prodotti fino al 1976. Qui, i Leoni Rossi hanno dimostrato che il fascino dei motori d'epoca non teme i lunghi percorsi.

• Categoria Classica: Dedicata alle intramontabili Vespa prodotte fino al 1995, cuore pulsante del collezionismo moderno.

• Categoria Automatica: Un settore in forte crescita dedicato alle Vespa monomarcia, dove il club ha saputo distinguersi con mezzi che uniscono efficienza e modernità.

L'orgoglio del presidente

Visibilmente soddisfatto il Presidente del Vespa Club Leoni Rossi, che ha sottolineato il valore umano dietro i trofei:

"Vedere sette dei nostri soci sul podio nazionale è un’emozione immensa e, per certi versi, un risultato che va oltre le nostre più rosee aspettative. Questi premi sono la prova che la passione e lo spirito di gruppo possono portare lontano. Abbiamo portato i colori dell'Irpinia in tutta Italia, creando legami e amicizie in ogni piazza che abbiamo visitato."

Verso la stagione 2026

La premiazione di domenica 1° marzo non sarà solo un punto d'arrivo, ma il trampolino di lancio per la nuova stagione. Il club ha già aperto le iscrizioni per il Campionato 2026, rivolgendo un invito speciale ai nuovi soci e ai giovani appassionati.

L’obiettivo è chiaro: continuare a viaggiare, esplorare e tenere alto il nome dei Leoni Rossi, certi che il prossimo anno riserverà ancora più strada da percorrere e nuovi traguardi da tagliare, un evento tra tutti sarà il raduno mondiale Vespa che si terrà a Roma.

