Pratola Serra, addio ad Orlando Marano anima dei Pratola Folk Il lutto condiviso

Il popolo delle tradizioni, l'Irpinia intera è in lutto per la morte di Orlando Marano, figura centrale della musica popolare irpina e storico componente dei Pratola Folk. La notizia giunge in un momento simbolico per il gruppo, che aveva da poco tagliato il traguardo dei 50 anni di attività, mezzo secolo dedicato alla ricerca e alla narrazione sonora delle proprie radici.

Il folk che emoziona

Oralndo Marano è stato custode del suo tempo e del suo passato, fatto di suoni, tradizioni e unicità. Attraverso il linguaggio del folk, ha tradotto in musica le dinamiche sociali di una comunità, affrontando temi complessi come la politica, le ingiustizie e le criticità del vivere quotidiano.

"Ciao Orlando! La tua meravigliosa anima popolare non smetterà mai di suonare e raccontare la storia di Pratola. Hai unito tante generazioni con la tua musica, parte integrante delle nostre tradizioni. Resterai qui, nel profondo del nostro cuore, per sempre." Scrive in un accorato post Antonella.