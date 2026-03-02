L'arbitro di Venezia-Avellino: ha già diretto due gare dei lupi in stagione Le designazioni arbitrali del ventottesimo turno di campionato

La gara Venezia-Avellino, valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie B e in programma domani (ore 20) al "Penzo", sarà diretta da Giuseppe Mucera della sezione di Palermo con Marco Ceolin della sezione di Treviso e Giacomo Monaco della sezione di Termoli assistenti e Mattia Ubaldi della sezione di Roma 1 quarto ufficiale. Al VAR ci sarà Davide Ghersini della sezione di Genova con Marco Monaldi della sezione di Macerata AVAR. Mucera ha già diretto due gare dei lupi in stagione (Carrarese-Avellino 3-4 del 21 settembre scorso e Juve Stabia-Avellino 2-0 del 18 ottobre scorso). Bilancio di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta con Mucera per la squadra irpina, di una vittoria per il Venezia (il 2-1 sul Modena al "Braglia" del 20 dicembre scorso).

Le designazioni arbitrali

Serie B

Ventottesima Giornata

Padova-Spezia: Perri

Cesena-Monza: Bonacina

Reggiana-Sudtirol: Zanotti

Venezia-Avellino: Mucera

Virtus Entella-Modena: Tremolada

Carrarese-Catanzaro: Dionisi

Bari-Empoli: Ferrieri Caputi

Frosinone-Pescara: Di Marco

Juve Stabia-Sampdoria: Collu

Palermo-Mantova: Ayroldi