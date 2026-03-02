Mario Ferrante candidato a sindaco di Ariano? Ecco la verità in esclusiva Chiarezza in merito alle notizie circolate con insistenza nelle ultime ore in città

In merito alle notizie circolate con insistenza nelle ultime ore, o meglio da mesi su presunti accordi con forze politiche riconducibili al centro sinistra, arriva un chiarimento in esclusiva su Ottopagine da parte dell'ex direttore generale dell'Asl di Avellino Mario Ferrante, circa una sua possibile candidatura a sindaco di Ariano Irpino, sollecitata da più parti.

Alla vigilia delle imminenti consultazioni elettorali e del dopo Franza ecco la verità:

"Non esistono allo stato attuale, intese politiche o percorsi condivisi che possano far pensare ad una mia candidatura espressione di quell'area.

Il mio impegno amministrativo e la mia visione programmatica si collocano in modo più naturale e coerente all'interno di un percorso di centro destra, con il quale condivido valori, metodo e prospettive per il futuro della città.

Il confronto con tutte le forze politiche e civiche resta per me un elemento di rispetto istituzionale e di dialogo democratico, ma ciò non va confuso con accordi politici che ribadisco, non sono stati nè avviati e nè definiti.

Il mio obiettivo - conclude Ferrante - resta quello di costruire un progetto serio, credibile e partecipato per Ariano Irpino, fondato su contenuti, competenze e una visione chiara di sviluppo del territorio.

Ogni valutazione sulla candidatura sarà fatta esclusivamente nell'interesse della comunità e nel solco di un'area politica con la quale mi identifico maggiormente".