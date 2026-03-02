Uomo trovato morto su una panchina all'alba ad Eboli, risiedeva a Montoro Si tratta di un 40enne

Dramma, questa mattina, ad Eboli, dove un uomo è stato trovato morto in Piazza della Repubblica. A dare l’allarme sono stati alcuni passanti, che hanno avvisato subito i carabinieri, i quali, dopo i primi accertamenti, lo hanno subito identificato.

Identità della vittima

Si tratta di Badhan Sameer, di nazionalità indiana, residente formalmente a Montoro (Avellino), ma da tempo viveva senza una fissa dimora. Della sua situazione erano informati i servizi sociali del Comune e anche la Polizia Municipale. Ma il 40enne avrebbe sempre rifiutato ogni tipo di aiuto. L’uomo sarebbe stato stroncato da un malore mentre dormiva in piazza.

La ricostruzione

L'uomo è stato trovato senza vita su una panchina, alle 5 del mattino, tra piazza della Repubblica e piazza Pezzullo.

Alcuni cittadini, notando il corpo immobile, hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Contestualmente sono intervenuti i Carabinieri per gli accertamenti di rito. Dopo i rilievi sul luogo del ritrovamento, il corpo è stato trasportato presso l’obitorio dell’ospedale di Eboli, dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria per eventuali ulteriori verifiche medico-legali.