Frana Montevergine, arrivano i rocciatori dalla Costiera Amafitana

Sono arrivati gruppi specializzati di rocciatori dalla costiera Amalfitana per verificare lo stato del costone roccioso del Partenio, da cui si è staccata la frana dello scorso 25 novembre che ha nei fatti isolato il santuario.
Buonopane: si punta a finire entro Pasqua
“L’obiettivo fissato è ambizioso ma concreto: riaprire in primavera almeno una corsia della strada che conduce al Santuario e consentire, di conseguenza, la riapertura dello stesso luogo di culto ai fedeli, chiuso da fine novembre per motivi di sicurezza. Al termine degli interventi — che dovrebbero concludersi nell’arco complessivo di due mesi — potrà riprendere anche il servizio della Funicolare di Montevergine, collegamento strategico con la vetta sacra, fondamentale sia per i pellegrini sia per il turismo religioso del territorio”. Spiega il presidente della Provincia di Avellino Rizieri Buonopane -”.
Il Santuario isolato
Proseguono senza sosta gli interventi di messa in sicurezza lungo la strada provinciale che conduce al Santuario di Mamma Schiavona e da questa mattina sono operativi anche i rocciatori giunti dalla Costiera Amalfitana, chiamati a supportare la squadra già impegnata nella realizzazione della palificata di contenimento. Si tratta di tecnici altamente specializzati negli interventi in parete e sospesi nel vuoto, professionisti abituati a operare in ambienti ostili e in condizioni di rischio, come già avvenuto in diversi cantieri lungo la fascia costiera campana.
Rocciatori ad alta quota
Il loro arrivo va a irrobustire il team di operai che da alcune settimane lavora alla stabilizzazione del costone franato. Le operazioni prevedono il consolidamento della parete rocciosa, la rimozione dei detriti instabili e l’installazione di strutture di sostegno necessarie a garantire la sicurezza dell’arteria provinciale, attualmente interdetta al traffico.