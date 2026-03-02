Frana Montevergine, arrivano i rocciatori dalla Costiera Amafitana Da stamane operativi sospesi nel vuoto gli operai per le verifiche sul costone

Sono arrivati gruppi specializzati di rocciatori dalla costiera Amalfitana per verificare lo stato del costone roccioso del Partenio, da cui si è staccata la frana dello scorso 25 novembre che ha nei fatti isolato il santuario.

Buonopane: si punta a finire entro Pasqua

“L’obiettivo fissato è ambizioso ma concreto: riaprire in primavera almeno una corsia della strada che conduce al Santuario e consentire, di conseguenza, la riapertura dello stesso luogo di culto ai fedeli, chiuso da fine novembre per motivi di sicurezza. Al termine degli interventi — che dovrebbero concludersi nell’arco complessivo di due mesi — potrà riprendere anche il servizio della Funicolare di Montevergine, collegamento strategico con la vetta sacra, fondamentale sia per i pellegrini sia per il turismo religioso del territorio”. Spiega il presidente della Provincia di Avellino Rizieri Buonopane -”.

Il Santuario isolato

Proseguono senza sosta gli interventi di messa in sicurezza lungo la strada provinciale che conduce al Santuario di Mamma Schiavona e da questa mattina sono operativi anche i rocciatori giunti dalla Costiera Amalfitana, chiamati a supportare la squadra già impegnata nella realizzazione della palificata di contenimento. Si tratta di tecnici altamente specializzati negli interventi in parete e sospesi nel vuoto, professionisti abituati a operare in ambienti ostili e in condizioni di rischio, come già avvenuto in diversi cantieri lungo la fascia costiera campana.

Rocciatori ad alta quota

Il loro arrivo va a irrobustire il team di operai che da alcune settimane lavora alla stabilizzazione del costone franato. Le operazioni prevedono il consolidamento della parete rocciosa, la rimozione dei detriti instabili e l’installazione di strutture di sostegno necessarie a garantire la sicurezza dell’arteria provinciale, attualmente interdetta al traffico.



