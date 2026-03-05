Associazione nazionale commissariato militare: evento ad Avellino Al colonnello Angelo Zito, comandante provinciale carabinieri, il titolo di socio onorario

Venerdì 13 Marzo 2026 ore 10:30 al circolo della stampa di Avellino, nel corso di un evento formativo sarà conferito al colonnello Angelo Zito, comandante provinciale carabinieri, il titolo di socio onorario per i servizi ed i contributi significativi, conformi agli scopi dell’associazione nazionale commissariato militare.

Il programma

Saluti

Giuliana Perrotta commissario prefettizio comune di Avellino, generale Diego Paulet presidente nazionale Anacomi, Rossana Riflesso prefetto di Avellino.

Presiede e modera: Antonio Della Porta, presidente provinciale Anacomi.

Relaziona Leone Melillo, Università degli studi di Napoli ‘‘Parthenope’’: "Educazione e formazione sono concetti tra loro sinonimi. analoghi, opposti e interdipendenti?"

Intervengono:

Brigadier generale, Sandro Corradi, comandante scuola di commissariato Maddaloni (Caserta), Luigi Bobbio già componente della direzione distrettuale antimafia della procura della repubblica di Napoli.

Conclude:

Clemente Mastella già ministro del lavoro.

Saranno presenti:

Pasquale Picone questore di Avellino, colonnello Angelo Zito comandante provinciale carabinieri, colonnello Leonardo Erre, comandante provinciale guardia di finanza, colonnello Bruno Pacetti comandante 232° Rgt Avellino, tenente colonnello Armando Sullo capo servizio amministrativo 232° Rgt Avellino, Gianluca Tellone Inps avvocatura distrettuale Napoli, Lucio Molinari già procuratore capo tribunale militare Napoli, Stefano Sartorio presidente provinciale croce rossa italiana, Massimo Dente

presidente provinciale Misericordia.