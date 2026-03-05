Frana Montevergine, l'Abate Guariglia: "Il 29 marzo riapro il Santuario" Sabato mattina tavolo tecnico a Mercogliano nella sede della Protezione Civile

Riapertura del Santuario per le festività pasquali sin dalla Domenica delle Palme, quindi dal 29 marzo: dall'auspicio all'obiettivo posto dall'Abate di Montevergine Riccardo Luca Guariglia. "Ribadisco che apro il Santuario il 29. Ho chiesto la buona volontà da parte di tutti. - ha spiegato al termine del vertice in Prefettura - Mi è stata assicurata sia da parte della funicolare, sia anche dalla Provincia, che comunque sta lavorando dove c'è il danno. Speriamo che, tempo permettendo, riescano almeno a mettere in sicurezza un lato della strada. Se non riapre la strada ad una sola corsia, il transito sarà con la funicolare oppure per la strada da Pietrastornina. L'invito è anche tornare al Santuario a piedi. C'è la mulatteria che, in virtù di questi giorni senza pioggia, è stata utilizzata da diversi pellegrini".

Sabato tavolo tecnico a Mercogliano

Vertice in Prefettura ad Avellino con le istituzioni, le forze dell'ordine e l'AIR Campania. Sabato mattina, nella sede della Protezione Civile, ulteriore tavolo tecnico. "Coordineremo un piano d'emergenza per la gestione, per consentire l'arrivo dei fedeli e di coloro che vorranno raggiungere il Santuario con la funicolare e per consentire viabilità alternativa di emergenza qualora dovesse accadere qualcosa": ha affermato il direttore generale della Protezione Civile della Regione Campania, Italo Giulivo. "Nel momento in cui ci sarà garantita la via di fuga e di sicurezza per consentire di arrivare con i nostri mezzi riprenderemo normalmente la programmazione della funicolare così come è previsto dal nostro calendario invernale ed estivo": ha aggiunto l'amministratore unico di AIR Campania, Anthony Acconcia.