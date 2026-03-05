MICS Academy: "Confronto e iperspecializzazione sono criteri fondamentali" Evento all'ex Carcere Borbonico di Avellino con Clinica Montevergine, Università e istituzioni

"Formazione universitaria avanzata in Cardiologia: modelli, competenze e responsabilità": evento e focus all'ex Carcere Borbonico di Avellino, nella sala Ciriaco De Mita, con la Clinica Montevergine e l'Università degli Studi del Molise insieme per un confronto aperto sulla sanità e sull'alta formazione.

"Confronto importantissimo con istituzioni e Università"

"Pensiamo che la formazione sia linfa vitale per far sì che le professioni sanitarie, dall'ausiliare all'infermiere passando per il medico e l'iperspecialista, possa raggiungere sempre un livello migliore. - ha affermato Antonio Rainone, direttore generale della Clinica Montevergine GVM Care & Research - Con attività formative come questa riusciamo a iperspecializzare i nostri professionisti. L'iperspecializzazione significa che l'infermiere e il tecnico possano diventare sempre più un supporto valido ed efficace per l'attività medica. Grazie agli investimenti tecnologici la Clinica può dare un'assistenza a livelli di altissima specialità. Il confronto? Costante. È un confronto importantissimo all'ex Carcere Borbonico con le istituzioni politiche e i docenti universitari con la società scientifica. Sarà un confronto che porterà a comprendere se il futuro della sanità possa essere in una formazione continua e che punta all'iperspecializzazione".

"Si corre verso l'iperspecializzazione"

"Il nostro impegno come GVM Care & Research e Clinica Montevergine si sta concentrando sull'alta formazione e sulla formazione specialistica. La Clinica, che ha quasi 60 anni di età, dagli anni '90 ha avuto un forte focus quasi esclusivamente sull'area cuore. Nel tempo abbiamo consolidato un'esperienza che ci porta a formalizzare e sistematizzare la nostra conoscenza in ambito cardiologica e abbiamo avviato una nuova strategia culturale, formativa e di ricerca scientifica che inevitabilmente affianca e affiancherà anche nel futuro l'attività della Clinica Montevergine. Presentiamo questo evento che rientra nell'ambito della MICS Academy, l'Accademia dedicata all'area cuore e, insieme al gruppo Villa Maria, stiamo sviluppando una serie di attività formative proprio in quella direzione. Come Clinica investiremo su ulteriori evento come questo, sul territorio e sui nostri professionisti per una formazione specialistica, ma integrata in una conoscenza multifattoriale": ha sottolineato l'ammonistratore delegato della Clinica Montevergine, Antonio Merlino.

"Fondamentale uscire dal piano di rientro in Regione"

"Uscire dal piano di rientro significherà migliorare tutti i servizi in sanità, lavorare di più e con efficacia sul tema delle liste d'attesa, che riguardano anche la cardiologia, che è la branca specialistica di cui ci occupiamo oggi. Ed è importante perché anche noi finalmente potremo utilizzare risorse aggiuntive in sanità, cosa che oggi che ci è preclusa perché non siamo ancora riusciti ad uscire dal piano di rientro. Questi momenti di formazione sono preziosi e ringraziano la Clinica Montevergine e l'Università per queste iniziative. Si va verso una medicina di precisione, la tecnologia avanzata sarà sempre di più la frontiera del futuro": ha spiegato Loredana Raia, presidente della V Commissione Consiliare Permanente Sanità e Sicurezza Sociale della Regione Campania.

"Il 70 per cento del Bilancio regionale è sulla sanità"

"Ringrazio la Clinica Montevergine e l'amministratore per l'invito e c'è la vicinanza assoluta della Regione Campania e del gruppo del Partito Democratico rispetto a un'eccellenza per il territorio, non solo per il territorio irpino e campano, ma anche dal punto di vista nazionale. È una vera e propria eccellenza in particolar modo nell'area della cardiologia e della cardiochirurgia. Credo che sia un presidio importante, va sempre valorizzato. In 70 per cento del Bilancio regionale è fondamentalmente sulla sanità. È un tema importante dal punto di vista economico e per la salute dei cittadini": ha rimarcato il consigliere regionale PD, Maurizio Petracca.