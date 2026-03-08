Avellino, alle donne del Moscati gli auguri di Sal Da Vinci e De Martino Forza e speranza anche con Amedeo Colella, Alessandro Preziosi e Il manager Perito

Un video speciale, un augurio condiviso per sanitarie e pazienti dell'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino. Da pochi minuti è online il video social dell'azienda ospedaliera con Sal Da Vinci, Stefano De Martino, Alessandro Preziosi, Amedeo Colella e il manager Germano Perito per le operatrici della sanità per le pazienti nel giorno della festa della donna. Il video è stato rilanciato dalla pagina social del presidio sanitario di contrada Amoretta.

"Negli ospedali anche le suggestioni hanno un profondo valore. A volte bastano una parola gentile e un augurio inatteso per donare serenità, regalare un sorriso, far sentire una presenza sincera", dice De Martino nel suo video. Poi le riflessioni degli artisti, come Sal Da Vinci reduce del trionfo a Sanremo.

Alle pazienti che affrontano ogni iorno il loro percorso con forza e speranza ma anche alle professioniste che si prendono cura degli altri con dedizione e competenza, il pensiero d’affetto e…d’effetto arriva dal vincitore di Sanremo e da altri volti noti di teatro e cinema. Persone che, sebbene siano abituate a entrare nelle case di tutti attraverso il piccolo schermo, hanno dimostrato generosità e attenzione nella scelta di entrare nei luoghi di cura dalla porta del cuore, con semplicità e amore. Dedicando del tempo per mandare un messaggio…che lascia il segno! Buona Festa delle donne a tutte voi, donne guerriere".