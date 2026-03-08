"Vengo e ti scanno", 40enne di Avellino minaccia l'ex con coltello: arrestato Gli agenti lo hanno bloccato con un coltello di 33 centimetri in via Cascino

Notte ad alta tensione nel centro di Avellino, dove la polizia ha arrestato un 40enne che si diceva pronto a uccidere la ex. Gli agenti lo hanno bloccato con un coltello di 33 centimetri. Due poliziotti sono rimasti feriti. L'uomo ha anche sfondato un vetro della volante. Ora deve rispondere di stalking, porto e detenzione di coltello, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento dell’auto della polizia.

Nel corso della notte, il 40enne avellinese già sottoposto alla sorveglianza speciale, già ammonito dal questore e gravato da divieto di avvicinamento alla persona offesa, ha telefonato alla sua ex compagna, riferendo che stava per raggiungerla con l’intento di ucciderla (scannarla).

Immediatamente due pattuglie sono piombate sul posto: una pattuglia presso l’abitazione della donna e l’altra si poneva al rintraccio dell’uomo. Giunti in via Generale Cascino, attraverso la localizzazione avuta dal braccialetto elettronico, è stato rintracciato il quarantenne che alla vista dei poliziotti ha cercato di disfarsi di un coltello da cucina di 33 centimetri. Nel mentre gli agenti tentavano di bloccare l’uomo ha iniziato a minacciare di morte i poliziotti e ha colpito due di loro con calci. A quel punto si è reso necessario per immobilizzare l’uomo l’utilizzo dello spray urticante. Ma, nonostante ciò, il 40enne ha danneggiato il finestrino della Volante e ha continuato a minacciare di morte i poliziotti, le loro mogli e la sua ex compagna. Gli agenti lo hanno poi tratto in arresto. L'arma è stata sequestrata, mentre due poliziotti hanno dovuto fare ricorso alle cure dei medici del Moscati di Avellino.