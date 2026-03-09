Avellino: com'è cambiata la classifica con il gol di Russo Risposta alle vittorie di Entella, Mantova e Spezia, sorpasso ai danni di Carrarese ed Empoli

Il gol di Russo ha garantito la vittoria sul Padova e la risposta alle avversarie in chiave salvezza all'Avellino. Poco prima della verticale centrata da Enrici per l'attaccante che ha puntato Belli e scaricato il mancino alle spalle di Sorrentino, la classifica vedeva i lupi a quota 31 con le vittorie in contemporanea della Virtus Entella sul Sudtirol e dello Spezia sul Monza. Il lampo di Russo ha permesso il balzo dei lupi a 33 punti per l'undicesimo posto, a -6 dalla zona playoff, a +3 sulla prima casella playout (clicca qui per i risultati e la classifica).

Empoli e Carrarese ko, poker del Pescara sul Bari

Nel pomeriggio di ieri l'Empoli, avanti di due gol a Catanzaro, è stato ribaltato dai giallorossi e resta a -2 dai biancoverdi che, battendo il Padova, hanno superato la Carrarese, sconfitta in casa dal Palermo, e tenuto dietro l'Entella, prossima avversaria. Il ventinovesimo turno si è chiuso con il poker del Pescara (4-0) sul Bari (abruzzesi sempre ultimi, ma ora -4 dai playout, pugliesi penultimi). La rete di Russo, utile per tenere lontane anche Mantova e Spezia, vincenti nel weekend, ha generato un rilancio complessivo prezioso per confermare il margine sulla zona rossa e vivere in modo diverso le prossime sfide salvezza. Domenica alle 15 l'Avellino sarà di scena a Chiavari e poi affronterà il Sudtirol al "Partenio-Lombardi" mercoledì 18 (ore 20) con il turno infrasettimanale nel nuovo tour de force che terminerà domenica 22 alle 17.15 a Marassi contro la Sampdoria prima dell'ultima pausa Nazionali, quando l'Italia si giocherà l'accesso al Mondiale.