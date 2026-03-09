Scandone, Dell'Imperio: "Ancora tanto da fare, ma siamo sulla strada giusta" Testa alla sfida contro la Pallacanestro Antoniana per il gruppo irpino

Quinta vittoria di fila centrata contro la Stella EBK Roma, corsa per il secondo posto completamente riaperta e testa alla sfida contro la Pallacanestro Antoniana, in programma domenica (ore 18) al PalaDelMauro per la Scandone Avellino. Il coach della squadra irpina, Ciro Dell'Imperio, ha dedicato il successo ottenuto sabato scorso agli Only Wolves. "Sono rimasti vittima di uno spiacevole episodio nel post partita di mercoledì contro Caiazzo e li ringrazio pubblicamente per tutto il loro infinito sostegno. - ha spiegato Dell'Imperio - Personalmente sono molto felice sia per il risultato finale, sia per aver affrontato coach Boniciolli, un allenatore che ho sempre seguito e stimato. Sapevamo di affrontare una gara difficile, su un campo caldo e contro una squadra ben organizzata ed allenata".

"Siamo in un buon momento di forma"

"Siamo stati bravi a non disunirci quando la Stella EBK è ritornata prepotentemente in partita nell’ultima frazione di gioco. La nostra intensità e le scelte lucide nei momenti chiave della gara hanno indirizzato l’incontro. - ha aggiunto Dell'Imperio nell'analisi del match sabato - Siamo in un buon momento di forma, le cinque vittorie consecutive dimostrano che il lavoro inizia a pagare e che, con i nuovi innesti, siamo riusciti a trovare la giusta amalgama di squadra. C’è sicuramente ancora tanto da lavorare, ma la strada intrapresa è quella giusta per poterci togliere delle soddisfazioni".