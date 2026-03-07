La Scandone vince contro la Stella EBK Roma (55-62): quinto successo di fila Aggancio al secondo posto e prospettiva di allungo sulle avversarie

La Scandone Avellino ha espugnato l'E-GAP Arena, ha battuto la Stella EBK Roma con il risultato di 55-62. Quinta vittoria di fila per i lupi con due punti che valgono tantissimo: riaperta la corsa al secondo posto in classifica. Stefanini, Gay e Kmetic risultano decisivi nella vittoria per la quota 28 in classifica: raggiunte proprio la Stella EBK e Viterbo che però hanno rispettivamente una e due partite in più rispetto alla Scandone. Nel prossimo turno la squadra di coach Dell'Imperio affronteranno la Pallacanestro Antoniana al PalaDelMauro.

Il tabellino

Serie B Interregionale

Stella EBK Roma - Scandone Avellino 55-62

Parziali: 12-18, 13-12, 14-11, 16-21

Stella EBK: Forconi 7, Boniciolli 10, Quarone, Fanti 9, Curbelo, Melvin 2, Santucci, Ntsourou 6, Doumbia 7, Lumena 1, Rubinetti 9, Ancellotti 4. All. Boniciolli

Scandone: Scanzi, Piazza, Cioppa, Cantone 3, Ragusa 4, Kmetic 12, Duranti 6, Vitale 2, Stefanini 17, Gay 16, Donda 2. All. Dell'Imperio