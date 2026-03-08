Avellino-Padova 1-0: le foto dei tifosi. Izzo: "Continuiamo così" Il difensore: "Tutto chiarito, restando uniti possiamo toglierci tante soddisfazioni"

La gioia per il gol vittoria, una rete scacciacrisi firmata da Raffaele Russo al 92': l'Avellino ha battuto il Padova garantendosi il rilancio e nuovo margine sulla zona rossa dopo le difficoltà dei turni precedenti e i risultati che arrivavano dagli altri campi con le dirette concorrenti vincenti in contemporanea (il 4-2 dello Spezia sul Monza e l'1-0 dell'Entella, prossimo avversario dei lupi, sul Sudtirol). Nel post-gara Armando Izzo ha spiegato quanto accaduto negli attimi successivi al triplice fischio riassumendo tutto in un malinteso già risolto. "Tutto chiarito con i tifosi. Io e i miei compagni ci teniamo tantissimo a fare bene e conosciamo il peso della maglia, solo restando uniti possiamo toglierci tante soddisfazioni. - ha affermato sulla pagina ufficiale social dopo quanto presentato anche in conferenza stampa -Complimenti ad un grande gruppo per la vittoria, dobbiamo continuare così e dare il massimo ogni partita. A volte i social non raccontano la realtà ma quello che conta è sudare la maglia. Forza lupi". (In basso la fotogallery)