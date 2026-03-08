Avellino-Padova 1-0: le foto del match, rilancio biancoverde Risposta nel momento più difficile con la stoccata finale al termine di una buonissima prova

Dalla traversa da Di Mariano al minuto 85 al gol vittoria di Russo al 92': tutto nel finale, ma al termine di una prestazione in cui l'Avellino ha meritato i tre punti, oltremodo preziosi nell'obiettivo salvezza battendo il Padova con il risultato di 1-0. Serie lunghissima di occasioni nella prima frazione di gioco con il cambio modulo, il 4-3-1-2, che ha sortito gli effetti sperati. È un Avellino che ha saputo prendere il comando delle operazioni occupando bene gli spazi, recuperando e giocando tra le linee. Izzo è finalmente a disposizione dello staff tecnico, Ballardini lo schiera subito dal primo minuto e il partenopeo garantisce qualità ed esperienza. Il legno colpito da Biasci dopo la chance sprecata da Patierno in apertura, Simic alto sopra la traversa in chiusura da un'altra soluzione rapida e a un passo dall'essere vincente: si susseguono le occasioni.

Equilibrio, ma jolly nel finale

Il Padova ha perso Sgarbi per infortunio nel corso della prima frazione in cui la squadra di Andreoletti ha sfiorato il vantaggio in ripartenza con Lasagna e proprio la punta ha costretto Daffara all'intervento solo in apertura del secondo tempo. Forzatura biancoverde, ma nell'equilibrio alla ricerca del vantaggio nella ripresa: Ballardini ha calato il jolly Russo con Insigne nel finale. Di Mariano colpisce la traversa in transizione, dall'altra parte in pieno recupero, al 92', Russo punta Belli e scarica di mancino battendo Sorrentino: festa al "Partenio-Lombardi", rilancio biancoverde e testa subito ad altre sfide chiave: domenica prossima (ore 15) per i lupi sarà trasferta a Chiavari contro la Virtus Entella. (In basso la fotogallery)