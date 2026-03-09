Avellino, Patierno out con l'Entella: le soluzioni in attacco Valutazioni sul modulo: il 4-3-1-2 ha rilanciato i lupi, dall'altra parte ci sarà una difesa a 3

Cosimo Patierno non sarà a disposizione di Davide Ballardini per la sfida che vedrà l'Avellino ospite della Virtus Entella al "Sannazzari" di Chiavari. Tornano, invece, Gennaro Tutino e Andrea Le Borgne. Nella gara vinta dai lupi con il Padova, il partenopeo e il francese hanno scontato il turno di squalifica causato dall'espulsione nel turno infrasettimanale con il Venezia.

Pronti Tutino e Russo, valutazioni sul modulo

Tutino si candida per una maglia da titolare nel 4-3-1-2 che ha rigenerato atteggiamento e qualità di sistema per gli irpini. Patierno salterà il match di Chiavari dopo aver vissuto dal primo minuto e fino al 66' la sfida con il Padova. Al posto della punta di Bitonto è entrato Raffaele Russo che dopo il gol decisivo pure si candida per la titolarità, ma il nativo di Capua appare sempre più come il jolly a gara in corso in grado di cambiare i valori in campo con qualità e forza nell'uno contro uno. L'Avellino affronterà l'Entella, il cui modulo di base è il 3-5-2, trasformato in alcune fasi stagionali in un 3-4-2-1. La certezza in attacco è Tommaso Biasci: palo colpito nel primo tempo e altra chance sempre nella prima frazione contro i veneti. Patierno saluta l'elenco dei calciatori in diffida che vede ancora la presenza di Michele Besaggio, Tommaso Cancellotti e Martin Palumbo.