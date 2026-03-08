Sandro Abate: 7-5 sul Napoli Futsal, il tabellino

La Sandro Abate vince il derby contro il Napoli Futsal con il risultato di 7-5 nella gara valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie A di Calcio a 5. Doppiette di Everton e Galletto, gol di Dimas e Alex e un autogol per le 7 reti della squadra irpina. Dall'altra parte, al Napoli Futsal non basta la doppietta di Bolo Alemany con le rete di Chino, Guilhermao e Borruto. La Sandro Abate occupa l'ottava posizione in compagnia della Ecocity Genzano con 26 punti, ma una gara in più rispetto ai laziali.
Il tabellino
Futsal - Serie A
Sandro Abate - Napoli Futsal 7-5
Marcatori: Everton 1', 35'40'', Dimas 11'26'', Autogol 15'10'', Galletto 30'28'', 30'52'', Alex 37', Chino 21'13'', B. Alemany 29'14'', 35'10'', Guilhermão 31'50'', Borruto 32'57''
S. Abate: Ducci, Galletto, Mello, Alex, Abate, Vitiello, Canarino, Botta, Maltauro, Everton, Donatiello, Dimas. All. Basile
Napoli: Bellobuono, Perugino, Borruto, Guilhermão, B. Alemany, Chianese, Pelezinho, Grasso, Salas, Dener, Chino, Bortoletto. All. Angelini
Ammoniti: Dener (N), B. Alemany (N), Maltauro (S), Everton (S), Chino (N)
Espulso: Galletto (S)