Sandro Abate: 7-5 sul Napoli Futsal, il tabellino Vittoria per la squadra allenata da Basile, ottava in classifica con la Ecocity Genzano

La Sandro Abate vince il derby contro il Napoli Futsal con il risultato di 7-5 nella gara valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie A di Calcio a 5. Doppiette di Everton e Galletto, gol di Dimas e Alex e un autogol per le 7 reti della squadra irpina. Dall'altra parte, al Napoli Futsal non basta la doppietta di Bolo Alemany con le rete di Chino, Guilhermao e Borruto. La Sandro Abate occupa l'ottava posizione in compagnia della Ecocity Genzano con 26 punti, ma una gara in più rispetto ai laziali.

Il tabellino

Futsal - Serie A

Sandro Abate - Napoli Futsal 7-5

Marcatori: Everton 1', 35'40'', Dimas 11'26'', Autogol 15'10'', Galletto 30'28'', 30'52'', Alex 37', Chino 21'13'', B. Alemany 29'14'', 35'10'', Guilhermão 31'50'', Borruto 32'57''

S. Abate: Ducci, Galletto, Mello, Alex, Abate, Vitiello, Canarino, Botta, Maltauro, Everton, Donatiello, Dimas. All. Basile

Napoli: Bellobuono, Perugino, Borruto, Guilhermão, B. Alemany, Chianese, Pelezinho, Grasso, Salas, Dener, Chino, Bortoletto. All. Angelini

Ammoniti: Dener (N), B. Alemany (N), Maltauro (S), Everton (S), Chino (N)

Espulso: Galletto (S)