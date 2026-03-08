Avellino, 50enne ubriaco trovato steso in strada: arriva la polizia

Una volante della Polizia di Stato è intervenuta pochi istanti fa in via Stanislao Esposito, ad Avellino, dove un uomo era stato trovato a terra in evidente stato di alterazione da alcol.
Uomo soccorso in evidente stato di alterazione
L'uomo, di età apparente intorno ai cinquant'anni, è stato rinvenuto sul suolo pubblico dagli agenti della Questura di Avellino, prontamente intervenuti sul posto. Valutate le condizioni del soggetto, il personale in divisa ha immediatamente richiesto l'intervento dei soccorsi sanitari.