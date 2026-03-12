Vertenza Arcelor Mittal, nuovo presidio: "Si esca subito dalla fase di stallo" Documento delle sigle sindacali alle istituzioni e alla Regione Campania

Ad Avellino nuovo presidio nella vertenza Arcelor Mittal in Prefettura. La consegna di un documento con l'appello alla Regione Campania e al presidente Roberto Fico e con il dentro o fuori nella soluzione Fonderie Pisano con l'individuazione di un nuovo sito. "Non siamo affascinati a una soluzione o un'altra. Chiediamo che ci sia la possibilità di tornare a lavoro con un'occupazione stabile mantenendo i livelli salariali che sono in essere. - ha spiegato il segretario generale di FIOM-CGIL Avellino, Giuseppe Morsa - È l'aspetto che avevamo condiviso con Fonderie Pisano".

"Un sito che non comporti controindicazioni all'agricoltura"

"Un altro sito dove poter produrre, investire, ma anche creare occupazione. - ha rimarcato il segretario generale di FIM-CISL Irpinia-Sannio, Luigi Galano - E speriamo che lo possa trovare attraverso questa mediazione nell'Irpinia, magari in Alta Irpinia, in una zona geografica che non comporti controindicazioni alle attività agricole". "Qualora ci fossero siti lontani dall'agricoltura, potremmo insediare le Fonderie Pisano e spostare le fonderie da Arcelor Mittal": ha aggiunto il segretario di UGL Metalmeccanici Avellino, Ettore Iacovacci.