Scandone Avellino: Flavio Gay convocato dalla Nazionale 3x3 Open "La conferma in azzurro rappresenta un ulteriore riconoscimento per il percorso e il lavoro svolto"

Flavio Gay è stato convocato per il raduno della Nazionale Italiana 3x3 Open Maschile e fino a domani sarà al Centro di Preparazione Olimpica di Roma. Soddisfazione per la Scandone Avellino. "Il giocatore biancoverde, già nel giro della selezione azzurra nelle precedenti occasioni, torna a vestire la maglia della Nazionale nell’ambito dello stage di lavoro organizzato dallo staff tecnico guidato da coach Claudio Negri, che ha diramato l’elenco dei convocati per la tre giorni di allenamenti nella Capitale. - ha sottolineato il club biancoverde in una nota ufficiale - La conferma in azzurro rappresenta un ulteriore riconoscimento per il percorso e il lavoro svolto da Flavio Gay, oltre che motivo di orgoglio per tutta la società irpina. La Scandone Avellino si congratula con il proprio atleta per questa nuova convocazione e gli augura buon lavoro in vista degli impegni con la Nazionale".