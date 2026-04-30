Convitto nazionale di Avellino: storico trionfo al Palavesuvio di Napoli Le atlete del liceo classico europeo scrivono una pagina indelebile dello sport scolastico irpino

Storico trionfo al Palavesuvio di Napoli per il Convitto Nazionale di Avellino. Le atlete del Liceo Classico Europeo scrivono una pagina indelebile dello sport scolastico irpino! In un’atmosfera frizzante la squadra femminile liceale ha sbaragliato la concorrenza, laureandosi Campione Regionale e strappando un grande pass per le finali nazionali. La cavalcata verso la vittoria è iniziata con una sfida al cardiopalma contro il Caserta: un match teso e combattuto dove le atlete irpine hanno dimostrato tutta la loro competenza, portando a casa una vittoria fondamentale per 2 set a 1.

Ma il vero capolavoro è arrivato nella finalissima contro il Salerno: con una prestazione impeccabile il Convitto ha dominato il campo, schiacciando ogni resistenza avversaria e conquistando il titolo di Regina della Campania tra gli applausi del pubblico festante.

Il sogno non finisce qui: grazie a questa meravigliosa vittoria, le campionesse del Convitto rappresenteranno la nostra Regione alle Fasi Nazionali, che si disputeranno nella Capitale.

Complimenti alle atlete, alla coach Prof.ssa Tina Vona, alla presenza dell'educatore Francesco Piantadosi e a tutta l’Istituzione per questo traguardo straordinario. "Il risultato premia non solo il talento tecnico delle nostre atlete", sostiene il Rettore Dirigente Scolastico, Prof. Attilio Lieto, "ma soprattutto il loro carattere d’acciaio e il forte spirito di squadra"; e, continua con soddisfazione, "vedere il nome del Convitto di Avellino sul gradino più alto della Campania è un orgoglio per tutta la nostra comunità educante".