Ariano: pienone alla presentazione ufficiale della squadra di Mario Ferrante Ecco i temi sui quali si articola il programma del candidato sindaco

Pienone nell'auditorium comunale di Ariano Irpino per la presentazione ufficiale della squadra del candidato sindaco Mario Ferrante. E' stato egli stesso ad accogliere tutti i candidati e quelli che definito come i rispettivi capitani di ogni compagine che lo affiancherà in questa campagna elettorale entrata ormai già nel vivo. Tanti giovani in sala, sostenitori dei vari schieramenti ed esponenti politici navigati.

Patto Civico per Ariano, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Insieme per Ariano Liberi e Forti, Azione con Calenda le cinque liste in forza alla sua candidatura.

I temi sui quali si articola il programma:

Infrastrutture: "Tema va trattato con una doppia valenza: alleggerire il traffico locale affrontando la questione Cardito ma puntando l'attenzione in maniera seria sulla necessità di connettere la città alla stazione Hirpinia.

E poi ancora il tema dell'agricoltura per riscoprire l'antica vocazione di Ariano, l'emergenza idrica, cultura e grandi eventi per rendere la città attrattiva. Il tema della sanità restando sempre vigili in difesa dell'ospedale Frangipane. Centro storico e periferie dando loro la stessa attenzione e importanza. L'emergenza cimitero, incentivare il commercio e le attività produttive attraverso un rilancio dei mercati cittadini, negozi di vicinato e produttori locali.