Capocastello, pullman si blocca con 50 scout a bordo: arrivano i soccorsi Inviati subito due pulmini per scortare gli scout al campo estivo grazie all'assessore Bolognese

Questo pomeriggio un pullman di gran turismo proveniente da Napoli, con a bordo cinquanta giovani scout, si è bloccato in località Capocastello, lasciando i ragazzi impossibilitati a raggiungere la destinazione prevista: la località Acqua Fidia.

Il tempestivo intervento dell’assessore Bolognese

È stato il tempestivo intervento dell'assessore comunale Davide Bolognese, che ricopre anche il ruolo di responsabile della Protezione Civile. Bolognese si è subito attivato contattando la Misericordia di Mercogliano, che ha messo a disposizione due pulmini per trasportare i ragazzi da Capocastello fino ad Acqua Fidia, consentendo loro di raggiungere la meta in sicurezza.

Un esempio di solidarietà istituzionale e civica

Un gesto concreto e generoso, che ha trasformato un momento di difficoltà in una testimonianza di solidarietà istituzionale e civica. Gli scout partenopei, giunti nel comune irpino per trascorrere il loro campo estivo, resteranno nella zona fino a domenica.