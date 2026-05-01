Fiaccolata in onore della Madonna di Carpignano: la fede illumina la notte Una lunga scia di candele accese da Grottaminarda al Santuario di Maria Santissima della Mercede

Anche quest’anno, sfidando il freddo e il buio della sera, tanti pellegrini hanno dato vita alla suggestiva fiaccolata verso il Santuario di Maria Santissima di Carpignano.

Una lunga scia di candele accese ha percorso le strade dell’Irpinia per raggiungere l’amatissima Madonna di Carpignano e i frati dell’ordine della Mercede, custodi del Santuario.

A vegliare sulla sicurezza dei fedeli, come di consueto, i volontari della pubblica assistenza di Grottaminarda che hanno assicurato il servizio sanitario lungo tutto il percorso.

Un presidio silenzioso ma fondamentale, che ha accompagnato con professionalità e umanità il cammino dei pellegrini.

"Per noi è un onore essere qui ogni anno - fanno sapere dalla pubblica assistenza - vedere questa comunità che cammina unita, nella fede e nella devozione, ci emoziona sempre. Il nostro compito è garantire che tutti arrivino in sicurezza da lei, dalla Madonna di Carpignano".

Tanti i volti commossi dei partecipanti, giovani e anziani, uniti dalla stessa luce: quella della preghiera e della speranza.

Un momento di forte identità per il territorio, dove fede, volontariato e comunità si tengono per mano. Come le fiammelle che, stasera, hanno vinto il buio.