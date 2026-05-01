Empoli-Avellino: le probabili formazioni, oltre tremila irpini al "Castellani"

Continuità per Ballardini con la novità tra i pali: l'Avellino ha raggiunto Empoli per il penultimo turno di campionato senza Iannarilli, out per sintomi influenzali accusati nelle scorse ore. Al "Castellani", nel sogno playoff dei lupi, ci sarà Daffara in porta con la linea difensiva e il centrocampo confermati rispetto alla gara vinta dai biancoverdi con il Bari. Per l'attacco Biasci potrebbe ritrovare la maglia da titolare al fianco di Russo. L'Avellino sarà seguito ad Empoli da oltre tremila tifosi nel cambio di prospettiva, dalla salvezza all'obiettivo playoff.
Le probabili formazioni
Serie B
Trentasettesima Giornata
Empoli-Avellino
Empoli (4-3-2-1): Fulignati; Candela, Guarino, Lovato, Moruzzi; Magnino, Degli Innocenti, Yepes; Shpendi, Saporiti; Nasti. All. Caserta. A disp. (in attesa delle convocazioni)
Avellino (4-3-1-2): Daffara; Cancellotti, Izzo, Enrici, Fontanarosa; Besaggio, Palmiero, Sounas; Palumbo; Russo, Biasci. All. Ballardini. A disp. Sassi, Missori, Tutino, Pandolfi, Patierno, D'Andrea, Kumi, Sgarbi, Armellino, Le Borgne, Fontanarosa, Insigne, Favilli
Arbitro: La Penna
Assistenti: Barone e Luciani
Quarto ufficiale: Di Marco
VAR e AVAR: Piccinini e Sozza