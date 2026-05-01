Empoli-Avellino: le probabili formazioni, oltre tremila irpini al "Castellani" Alle 15 la sfida per la penultima giornata del campionato di Serie B

Continuità per Ballardini con la novità tra i pali: l'Avellino ha raggiunto Empoli per il penultimo turno di campionato senza Iannarilli, out per sintomi influenzali accusati nelle scorse ore. Al "Castellani", nel sogno playoff dei lupi, ci sarà Daffara in porta con la linea difensiva e il centrocampo confermati rispetto alla gara vinta dai biancoverdi con il Bari. Per l'attacco Biasci potrebbe ritrovare la maglia da titolare al fianco di Russo. L'Avellino sarà seguito ad Empoli da oltre tremila tifosi nel cambio di prospettiva, dalla salvezza all'obiettivo playoff.

Le probabili formazioni

Serie B

Trentasettesima Giornata

Empoli-Avellino

Empoli (4-3-2-1): Fulignati; Candela, Guarino, Lovato, Moruzzi; Magnino, Degli Innocenti, Yepes; Shpendi, Saporiti; Nasti. All. Caserta. A disp. (in attesa delle convocazioni)

Avellino (4-3-1-2): Daffara; Cancellotti, Izzo, Enrici, Fontanarosa; Besaggio, Palmiero, Sounas; Palumbo; Russo, Biasci. All. Ballardini. A disp. Sassi, Missori, Tutino, Pandolfi, Patierno, D'Andrea, Kumi, Sgarbi, Armellino, Le Borgne, Fontanarosa, Insigne, Favilli

Arbitro: La Penna

Assistenti: Barone e Luciani

Quarto ufficiale: Di Marco

VAR e AVAR: Piccinini e Sozza