Confindustria Avellino, Barone: "Auguri al neo presidente Angelo Petitto" L'elezione del nunero uno degli industriali irpini"

"Esprimo i più sinceri auguri di buon lavoro al neo presidente di Confindustria Avellino, Angelo Petitto, per il prestigioso incarico assunto".

Lo dichiara Luigi Barone, commissario provinciale della Lega Salvini Premier, commentando l’elezione del nuovo presidente degli industriali irpini.

"Nel suo intervento di insediamento - prosegue Barone - ho particolarmente apprezzato il richiamo alla pragmaticità e alla necessità di un dialogo istituzionale corretto e costruttivo: elementi fondamentali per affrontare con efficacia le sfide economiche e sociali del territorio e per rafforzare il ruolo del sistema produttivo irpino.

In questo spirito, confermo piena disponibilità a lavorare in sinergia per lo sviluppo del territorio e, in particolare, per la valorizzazione e il rilancio delle aree interne".

Barone ha inoltre rivolto “un sentito e non formale ringraziamento” al presidente uscente di Confindustria Avellino e attuale presidente di Confindustria Campania, Emilio De Vizia.

"Il suo mandato - sottolinea - si è contraddistinto per la capacità di rappresentare con autorevolezza le istanze del mondo produttivo, rafforzando il dialogo con le istituzioni e contribuendo in maniera significativa alla crescita e alla coesione del tessuto economico locale.

Con l’auspicio di una proficua continuità nel segno della collaborazione tra istituzioni e mondo delle imprese - conclude Barone - rinnovo i migliori auguri al presidente Petitto per un mandato ricco di risultati e soddisfazioni”.